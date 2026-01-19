Tentato omicidio a Rotondi ribaltata la condanna per Concetta Esposito

La Corte d'Appello di Napoli ha annullato la condanna di Concetta Esposito, 31 anni di Cervinara, per tentato omicidio e altri reati collegati. La decisione si basa sull’accoglimento delle argomentazioni difensive, che hanno portato all’assoluzione definitiva dell’imputata. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario complesso, conclusosi con questa importante pronuncia, che chiarisce la posizione di Esposito rispetto alle accuse iniziali.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto le argomentazioni difensive e ha assolto Concetta Esposito, 31 anni di Cervinara, dalle accuse di tentato omicidio, lesioni dolose gravi, minacce e detenzione di arma. La sentenza emessa oggi annulla la condanna di primo grado che l'aveva vista coinvolta in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Tentato omicidio e omicidio nel carcere di Bari: la polizia arresta i due presunti autori

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito l’arresto di due uomini, su richiesta della Procura locale. I soggetti sono sospettati di essere coinvolti in un episodio di tentato omicidio, con uno di essi anche accusato di omicidio, avvenuto all’interno del carcere. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare le responsabilità.

