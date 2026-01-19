Tentato furto in un parrucchiere di Viterbo | prova a scassinare la porta per un' ora ma non ci riesce | VIDEO
Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, un tentativo di furto si è verificato presso il salone di parrucchiere Shape a Viterbo. Un giovane coperto da cappuccio ha tentato di scassinare la porta per circa un'ora senza successo. L'episodio si è svolto intorno alle 00:30 in via Igino Garbini, attirando l’attenzione delle forze dell'ordine.
Tentato furto nella notte in un salone di parrucchiere di via Igino Garbini, a Viterbo. È successo intorno alla mezzanotte e mezza tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, quando un giovane, con il volto coperto da un cappuccio, ha provato a forzare l'ingresso dello Shape salon utilizzando un arnese.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Tentato furto dal parrucchiere: ventenne condannato a sei mesi di carcere
Leggi anche: Tentato furto nel ristorante della mamma di Lucio Corsi: “Avvisati da un vigilante, hanno spaccato una porta”
Tentato furto in abitazione a Cava de’ Tirreni: ladri messi in fuga dal proprietario - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto in una villetta privata. agro24.it
Napoli, tentato furto in un bar all'Arenella: il racconto del proprietario e il video dei ladri in azione - facebook.com facebook
Tentato furto in un’abitazione a Matera, arrestato un 65enne. In auto e in casa trovati attrezzi da scasso e cocaina x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.