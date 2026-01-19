Tentato furto in un parrucchiere di Viterbo | prova a scassinare la porta per un' ora ma non ci riesce | VIDEO

Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, un tentativo di furto si è verificato presso il salone di parrucchiere Shape a Viterbo. Un giovane coperto da cappuccio ha tentato di scassinare la porta per circa un'ora senza successo. L'episodio si è svolto intorno alle 00:30 in via Igino Garbini, attirando l’attenzione delle forze dell'ordine.

Napoli, tentato furto in un bar all'Arenella: il racconto del proprietario e il video dei ladri in azione - facebook.com facebook

Tentato furto in un’abitazione a Matera, arrestato un 65enne. In auto e in casa trovati attrezzi da scasso e cocaina x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.