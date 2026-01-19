tentato femminicidio taddeo i giudici chiamati a decidere sulla misura cautelare di petrucciani

Il 26 gennaio si svolgerà l’esame dell’appello cautelare riguardante Alessia Petrucciani, coinvolta nel procedimento per il tentato femminicidio di Annarita Taddeo, avvenuto l’11 novembre 2023 a Benevento. La decisione dei giudici sulla misura cautelare sarà determinante nel prosieguo del procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: 2 minuti È fissato per il 26 gennaio l’esame dell’appello cautelare relativo alla posizione di Alessia Petrucciani, 44 anni, coinvolta nel procedimento giudiziario sul tentato femminicidio di Annarita Taddeo, avvenuto l’11 novembre 2023 nel capoluogo sannita. L’udienza riguarda l’appello presentato dalla difesa contro il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, con cui era stato chiesto il passaggio dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari. Istanza che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto, ritenendo ancora sussistenti le esigenze cautelari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

