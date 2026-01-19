Tenta di soffocare la figlia di cinque mesi con un cuscino | la bimba salvata dalla zia e dai carabinieri

Una tentata tragedia è stata evitata grazie all’intervento tempestivo di una zia e dei carabinieri. Una madre, in stato di disagio mentale, ha cercato di soffocare con un cuscino la propria bambina di cinque mesi. La prontezza della famiglia e l’intervento delle forze dell’ordine hanno impedito che la situazione degenerasse, salvando la vita alla piccola e prevenendo conseguenze più gravi.

La capacità della sorella di capire che non c'era tempo da perdere e quella dei carabinieri di muoversi in maniera tempestiva hanno impedito che il profondo disagio mentale di una mamma si trasformasse in tragedia: la donna è stata bloccata mentre cercava di soffocare con un cuscino la figlia di cinque mesi, messa fuori pericolo dalle manovre salvavita degli uomini dell'Arma. È successo a Catania. La donna si era chiusa in camera da letto con la bimba e aveva mandato un messaggio dal quale la sorella ha capito immediatamente le sue intenzioni: «Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch'io.

