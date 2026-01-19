tenta di soffocare la figlia di 5 mesi bloccata da carabinieri

Una donna straniera è stata fermata dai carabinieri dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi. La madre è stata condotta all'ospedale San Marco, dove i medici stanno valutando le sue condizioni di salute. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi per la bambina, al momento sotto cure e sotto osservazione. Le indagini sono in corso per chiarire la vicenda.

CATANIA, 18 GEN – Una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi, utilizzando un cuscino, ma è stata bloccata da carabinieri allertati da una chiamata al 112. Militari dell’Arma del reparto Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno sfondato la porta della stanza da letto, dove la donna si era chiusa a chiave, e dopo avere fatto irruzione l’hanno fermata. La piccola sta bene, mentre la madre, una straniera, è stata condotta nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove i medici stanno valutando il suo stato di salute e le sue condizioni psicologiche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

