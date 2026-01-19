A Genova, un uomo di 48 anni è stato arrestato a Cornigliano con l’accusa di tentata rapina e ricettazione. È stato sorpreso mentre tentava di scassinare le slot machine di un bar e ha aggredito gli agenti intervenuti. L’arresto segue un’operazione delle forze dell’ordine volta a contrastare attività illecite nel settore del gioco.

Un arresto e una denuncia: questo il risultato dell’intervento della Polizia di Stato a Cornigliano, Genova, dove un uomo di 48 anni è stato fermato per tentata rapina e ricettazione dopo essere stato sorpreso a scassinare le slot machine di un bar nella notte tra lunedì e martedì. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di diversi strumenti da scasso e oggetti rubati tra cui un motorino risultato provento di furto. L’episodio si è verificato in via dei Sessanta, dove i proprietari del locale sono intervenuti dopo l’attivazione dell’allarme. Tentato furto a Cornigliano, Genova L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, precisamente alle ore 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta di rapinare le slot machine di un bar a Genova e aggredisce gli agenti, arrestato 48enne

Tenta di rapinare un bar, esce e torna con un bastone: arrestato un uomo

Un uomo ha tentato di rapinare un bar, minacciando il personale per ottenere il denaro. Dopo aver desistito, è tornato in modo improvviso, questa volta armato con un bastone. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'individuo, che ora è sotto custodia. L'episodio evidenzia l'importanza della sicurezza nei locali pubblici e il ruolo delle forze di polizia nel garantire la legalità.

Si intrufola nel bar per scassinare le slot machine: scoperto, reagisce male

Nella notte del 19 gennaio 2026, intorno alle 4, i poliziotti del commissariato di Cornigliano sono intervenuti in via dei Sessanta, presso un bar segnalato per un tentativo di furto. Un individuo si era introdotto nel locale con l’intento di scassinare le slot machine, ma è stato scoperto e ha reagito in modo aggressivo. L’intervento ha permesso di fermare il soggetto e di tutelare la sicurezza del locale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tenta di rapinare le slot machine di un bar a Genova e aggredisce gli agenti, arrestato 48enne - 45, quando una pattuglia del Commissariato di Cornigliano (Genova) è intervenuta in via dei Sessanta a seguito di una ... virgilio.it