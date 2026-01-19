Tenta di introdurre droga in carcere | giudizio immediato per una donna

Il Tribunale di Benevento ha disposto il giudizio immediato per una donna di 66 anni, residente in provincia di Napoli, accusata di aver detenuto e trasportato sostanze stupefacenti illegalmente. La decisione del giudice Roberto Nuzzo apre un procedimento rapido per chiarire la posizione dell’imputata nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga in ambito carcerario.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Roberto Nuzzo, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di una donna di 66 anni, residente in provincia di Napoli, accusata di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti. La donna dovrà comparire davanti al giudice monocratico il prossimo 11 marzo 2026, per rispondere delle accuse a suo carico, relative a un episodio avvenuto il 12 novembre 2025, presso la casa circondariale di Ariano Irpino. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, condotte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e dalla Polizia Penitenziaria, l'imputata si era recata nel carcere di Ariano Irpino per un colloquio con il figlio detenuto.

