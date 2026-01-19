Tensioni Usa-Ue Meloni rivendica la linea di dialogo e responsabilità Atlantica

Giorgia Meloni ha incontrato i giornalisti a Seul, evidenziando l'importanza del dialogo e della responsabilità atlantica in un contesto di tensioni tra Usa e Ue. La modifica del programma ufficiale della missione suggerisce una volontà di approfondire tematiche strategiche oltre gli incontri bilaterali, sottolineando l’impegno italiano nel mantenere un ruolo attivo nel fronteggiare le sfide internazionali.

AGI - Quando Giorgia Meloni domenica sera convoca i giornalisti al quindicesimo piano dell'hotel Lotte, nel cuore di Seul, cambiando in parte il programma ufficiale della missione, diventa chiara la sensazione che il viaggio asiatico non si sta chiudendo come una semplice sequenza di incontri bilaterali. Quel punto stampa, diventa in parte una di sintesi di una trasferta che ha due livelli distinti ma fortemente intrecciati: se da un lato l'obiettivo del tour diplomatico è sin dall'inizio il rafforzamento della cooperazione con partner sempre più strategici per l'Italia in Asia orientale e la caccia a investimenti, dall'altro "l'instabilità diventata ormai sistema" - per citare le parole della premier - richiede la necessità immediata di prendere posizione su dossier internazionali che stanno ridisegnando gli equilibri globali, dalla Groenlandia a Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con Donald Trump incentrato sui dazi commerciali, che lei ha definito un errore. La discussione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Europa, con particolare attenzione alla questione Groenlandia. Mentre la premier italiana si trova in Corea per incontri ufficiali, la diplomazia internazionale si intensifica sul fronte commerciale e geopolitico.

Meloni a Seul incontra il presidente coreano Lee: 'Apprezzo il suo pragmatismo orientato a ridurre le tensioni'. Confronto su Indopacifico e Ucraina. 'Possiamo collaborare sul Piano Mattei per l'Africa' #ANSA x.com