Tecnico geo-forestale nuovo percorso di studi | è l’unico in regione

L’Isis Fermo Solari di Tolmezzo introduce il nuovo percorso di studi “Geo-forestale”, un indirizzo tecnico quadriennale, disponibile a partire dall’anno scolastico 20262027. Si tratta dell’unico corso di questo tipo in regione, pensato per fornire competenze nel settore forestale e ambientale. Questa nuova offerta formativa mira a preparare studenti interessati a carriere nel settore delle risorse naturali e della tutela del territorio.

L'offerta formativa dell'Isis Fermo Solari di Tolmezzo si amplia con l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 20262027, del nuovo indirizzo quadriennale "Geo-forestale". Inserito nel percorso Costruzioni, Ambiente e Territorio, opzione Tecnologie del Legno, il corso rappresenta un unicum a.

Tre libri di (geo)politica per il nuovo anno

Gentili lettori e lettrici, con l’arrivo del 2026 vi propone tre libri di (geo)politica, pensati per approfondire e comprendere meglio le dinamiche globali in un nuovo anno. Queste letture offrono strumenti utili per analizzare i principali eventi internazionali, mantenendo un approccio coerente e sobrio. Vi invito a scoprire queste opere per affrontare il 2026 con maggiore consapevolezza e spirito critico.

Dall'accesso al credito alla viabilità forestale, ecco come la Regione spenderà 6,5 milardi di euro

La Regione ha approvato la manovra finanziaria 2026, che si attesta come la più consistente di sempre con oltre 6,5 miliardi di euro. La ripartizione delle risorse comprende investimenti in accesso al credito, viabilità forestale e altri settori strategici, segnando un impegno importante per lo sviluppo e il sostegno delle diverse aree del territorio regionale.

