‘Teacher’s Pet’ | in arrivo un incredibile horror psicologico
Il 6 fabbraio arriva negli Stati Uniti un intrigante horror psicologico dal titolo Teacher’s Pet, che conta nel cast anche la veterana del genere Barbara Crampton. Vediamo in trailer ufficiale prima della grande uscita in streaming americana. Un horror psicologico con la screen queen del genere. L’horror americano di cui parliamo è un film con ottime premesse che ci auguriamo sbarchi presto anche nel nostro Paese. Il film si presenta low budget ma con ottimi ingredienti per un terrore assicurato. Alla regia di Teacher’s Pet c’è Noam Kroll che dirige una storia dalle tinte horror che si insinuano lentamente e con un inquietudine sottile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
