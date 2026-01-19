TBBT | diciotto anni fa sbarcava in Italia la sit-com più nerd

Diciotto anni fa, in Italia, arrivava la sit-com che avrebbe rivoluzionato il modo di vedere il mondo nerd: The Big Bang Theory. Nata a Los Angeles nel 2006, la serie ha portato sul piccolo schermo personaggi unici e umorismo intelligente, diventando un punto di riferimento tra gli appassionati. La presenza di Jim Parsons, allora emergente, ha contribuito al successo di uno degli show più longevi e apprezzati degli ultimi decenni.

Los Angele, 2006. Un allora pressoché sconosciuto Jim Parson si sottopone a un provino per una nuova serie televisiva. Il titolo non è ancora ben definito; deve interpretare un classico nerd per far da spalla al protagonista. Alto, elegante e di bell'aspetto, non sembra essere proprio il candidato ideale, ma appena si cala nel personaggio, scioglie qualsiasi dubbio. È perfetto e sarà perfetto per quella parte, che da spalla, diventa subito protagonista. Perché simbolo indiscusso di "The Big Bang Theory" non può che essere lui: Sheldon Cooper. Il primo episodio di questa iconica serie, sbarcava in Italia, esattamente diciotto anni fa.

