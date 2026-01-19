Tattiche da Gestapo | Bruce Springsteen durissimo sugli interventi della polizia federale a Minneapolis

Bruce Springsteen ha espresso forte disappunto riguardo agli interventi della polizia federale a Minneapolis, commentando l’uccisione di Renee Good da parte della polizia anti-immigrazione. Il cantante ha condannato l’uso della forza e criticato le azioni che hanno portato a una tragedia, sottolineando l’importanza di rispetto e responsabilità nel servizio pubblico. La sua presa di posizione evidenzia il divario tra diritti civili e pratiche di polizia in un momento di crescente tensione sociale.

Il rocker americano ha condannato l'uccisione a sangue freddo di Renee Good da parte della polizia anti-immigrazione voluta da Trump. Bruce Springsteen torna a criticare Trump dopo l'omicidio da parte dell'ICE di Renee Good Minneapolis. Ospite del Light of Day Festival in New Jersey, Springsteen ha dedicato alla memoria della donna The Promised Land, pronunciandosi contro le "tattiche da Gestapo dell'ICE" che, a suo dire, hanno portato a un clima in cui i cittadini possono essere "assassinati per aver esercitato il loro diritto americano a protestare", come riporta Variety. Recitando una lista di quelli che considera i valori fondamentali americani, il rocker ha poi affermato che chiunque creda in essi dovrebbe "mandare un messaggio a questo presidente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Tattiche da Gestapo": Bruce Springsteen durissimo sugli interventi della polizia federale a Minneapolis Minneapolis, Bruce Springsteen contro Trump: “L’Ice dovrebbe andarsene”

Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere. Springsteen ha sottolineato l’importanza del rispetto per la legge e l’uguaglianza, criticando le politiche che alimentano divisioni e tensioni negli Stati Uniti. Le sue parole riflettono una presa di posizione chiara e rispettosa, nel contesto di un dibattito ancora aperto a livello nazionale. Leggi anche: SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA, la sountrack ufficiale del film dedicato a Bruce Springsteen Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bruce Springsteen denuncia i "metodi da Gestapo" dell'Ice e dedica il suo concerto a Renee Good - Durante un'apparizione a sorpresa al festival Light of Day di Red Bank, nel New Jersey, Bruce Springsteen ha pronunciato uno dei suoi interventi pubblici . ondarock.it

Esibizione a sorpresa di Bruce Springsteen in New Jersey. Il Boss attacca l’ICE accusandola di usare tattiche da Gestapo, grida “ICE should get the fuck out of Minneapolis” e canta “Promised Land” dedicandola a Renee Good. x.com

