Tatarov entra e prova a cambiare il match Falaschi è sempre troppo prevedibile

Tatarov entra in campo nel tentativo di cambiare l’andamento del match, mentre Falaschi, con cinque errori e una ricezione debole, fatica a trovare continuità. Nei set successivi, la ricezione migliora, ma il gioco rimane prevedibile, e le parate di Piacenza compromettono la lucidità degli attaccanti nei momenti chiave. La partita si mantiene equilibrata, evidenziando le difficoltà di entrambi i giocatori nel mantenere alta la qualità del gioco.

Falaschi 5. Nel primo set non riesce a costruire un gioco non avendo la ricezione dalla sua parte. Nel secondo e terzo la ricezione c’è ma il suo gioco è sempre molto prevedibile e le manone di Piacenza tolgono lucidità agli attaccanti nei momenti decisivi. Si dimentica di servire con continuità Pellacani, il migliore per distacco nel derby con la Lube. Tatarov 6.5. Un primo set in panchina come spessissimo gli capita. Entra e ci mette tanto del suo: si alza la percentuale in attacco della squadra ma incide anche in seconda linea. Forse in campo dal primo set avrebbe potuto incidere maggiormente anche in quel parziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

