A Sydney, le spiagge delle Northern Beaches sono state chiuse temporaneamente in seguito a tre attacchi di squalo avvenuti in due giorni. La decisione mira a garantire la sicurezza dei bagnanti mentre le autorità monitorano la situazione. La chiusura riguarda tutte le spiagge della zona, in attesa di ulteriori aggiornamenti e valutazioni sulle condizioni di sicurezza.

Tutte le spiagge delle Northern Beaches sono state chiuse fino a nuovo ordine dopo una sequenza ravvicinata di attacchi di squalo che, in appena due giorni, ha riportato paura e allarme lungo la costa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Emergenza attacchi di squali a Sydney: tre in 26 ore. Gravi un 12enne e un 25enne. In due casi si è trattato di un grande leuca

Nei ultimi giorni, Sydney ha registrato tre attacchi di squali in appena 26 ore, con due persone gravi, tra cui un 12enne e un 25enne. La presenza di grandi leuca è stata coinvolta in due casi. L’aumento degli eventi potrebbe essere collegato a cambiamenti nelle abitudini di questi predatori, influenzate dalla crescente affluenza di bagnanti e dal innalzamento delle temperature marine.

Leggi anche: Stop a treni e aerei, scuole chiuse: tre giorni di sciopero in Belgio contro le misure del governo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sydney, tre attacchi di squalo in due giorni: chiuse tutte le spiagge del nord - Tutte le spiagge delle Northern Beaches sono state chiuse fino a nuovo ordine dopo una sequenza ravvicinata di attacchi di squalo che, in appena due giorni ... fanpage.it