Sydney tre attacchi di squalo in due giorni | chiuse tutte le spiagge del nord
A Sydney, le spiagge delle Northern Beaches sono state chiuse temporaneamente in seguito a tre attacchi di squalo avvenuti in due giorni. La decisione mira a garantire la sicurezza dei bagnanti mentre le autorità monitorano la situazione. La chiusura riguarda tutte le spiagge della zona, in attesa di ulteriori aggiornamenti e valutazioni sulle condizioni di sicurezza.
Emergenza attacchi di squali a Sydney: tre in 26 ore. Gravi un 12enne e un 25enne. In due casi si è trattato di un grande leuca
Nei ultimi giorni, Sydney ha registrato tre attacchi di squali in appena 26 ore, con due persone gravi, tra cui un 12enne e un 25enne. La presenza di grandi leuca è stata coinvolta in due casi. L’aumento degli eventi potrebbe essere collegato a cambiamenti nelle abitudini di questi predatori, influenzate dalla crescente affluenza di bagnanti e dal innalzamento delle temperature marine.
Un ragazzo di circa 13 anni è stato gravemente ferito alle gambe dopo essere stato azzannato da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney, nei pressi di Shark Beach, nel tardo pomeriggio. Soccorso dalla polizia e dai paramedici, è stato trasportato in
