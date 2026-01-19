Switch 2 Lite in arrivo? Ci sono tracce online

Recenti indizi emersi sul sito ufficiale di Nintendo suggeriscono l’arrivo di una versione più accessibile di Switch 2. Queste indiscrezioni indicano un possibile modello economico, alimentando l’interesse di appassionati e analisti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le segnalazioni online continuano a suscitare curiosità riguardo alle future proposte della console.

(Adnkronos) – Nuove indiscrezioni su un possibile modello economico di Nintendo Switch 2 si sono accese in seguito a una scoperta effettuata all'interno del portale ufficiale della compagnia. Un utente ha individuato nel codice del sito un riferimento a un modello di console precedentemente non visibile, associato alla dicitura Switch 2 e contrassegnato dalla sigla identificativa BE. Il codice, comparso sul sito in un periodo risalente a un arco temporale compreso tra il 9 e il 16 settembre, ha immediatamente scatenato il dibattito sulla natura dell'hardware in questione, che sarebbe quindi diverso dall'attuale modello della console.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Phasmophobia è in arrivo anche su Nintendo Switch 2

Kinetic Games ha annunciato che Phasmophobia sarà disponibile su Nintendo Switch 2, confermando l’arrivo del gioco horror sulla nuova console di Nintendo nel 2026. La notizia è stata svelata durante i The Game Awards 2025, ampliando così l’esperienza di gioco su una piattaforma portatile e innovativa.

Nintendo Switch 2 Lite, scoperto un nuovo modello più compatto della console? - Indizi suggeriscono l'arrivo di una versione portatile e più economica di Switch 2, ma Nintendo non ha ancora confermato nulla ufficialmente. everyeye.it

Switch 2 Lite Price Is Insane

