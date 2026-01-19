Svuota casa di un parente defunto e molla tutto fuori dai cassonetti multato

La polizia locale ha identificato e multato il responsabile di un grave episodio di abbandono di rifiuti in via Toti, Valbisagno. Dopo aver svuotato la casa di un parente defunto, l’individuo ha lasciato materiali ingombranti fuori dai cassonetti, causando un'intervento delle autorità. Si ricorda l’importanza di smaltire correttamente i rifiuti e di rispettare le normative ambientali per evitare sanzioni.

La polizia locale ha individuato e sanzionato il responsabile di un massiccio abbandono di rifiuti, avvenuto in via Toti in Valbisagno. In seguito a una segnalazione, nella giornata di sabato 17 gennaio gli agenti hanno identificato il responsabile grazie alle immagini del sistema di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Sensitiva al parente del defunto: “Incidente? No è stato ucciso” Leggi anche: Amministratore di sostegno infedele. Svuota il conto dell’anziana parente. Commercialista accusato di peculato Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Svuota casa di un parente defunto e molla tutto fuori dai cassonetti, multato - Le telecamere hanno ripreso l'uomo mentre effettuava ben undici passaggi tra un'abitazione e i cassonetti della zona, abbandonando a terra 15 grossi sacchi di rifiuti ... genovatoday.it

Svuota-tasche di Gattolandia: perché le monetine meritano una casa… e non il fondo della borsa Perfetti per chi perde tutto tranne la pazienza (forse), utili, carini e soprattutto solidali Con una donazione a partire da 8€ aiutate i mici del Gattoparco e mettete - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.