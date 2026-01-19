Supplenze 2026 | segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

Le segreterie scolastiche sono alla ricerca di insegnanti per le supplenze 2026, seguendo quanto previsto dall'OM n. 882024. La procedura di interpello sarà avviata una volta esaurite le graduatorie, quando non saranno più disponibili candidati disposti ad accettare gli incarichi. Questa modalità garantisce una gestione ordinata delle supplenze, assicurando continuità alle attività didattiche e rispetto delle norme vigenti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

