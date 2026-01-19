Supplenze 2026 | segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

Le segreterie scolastiche stanno iniziando la ricerca di insegnanti per le supplenze 2026. Per il periodo 202526, è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024, che verrà avviata una volta esaurite le graduatorie e non ci saranno più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi. Questo processo garantisce una gestione ordinata delle supplenze e consente di coprire le esigenze delle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

