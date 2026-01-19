A Filottrano, in provincia di Ancona, un giocatore ha vinto 100.000 euro nel concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di sabato 17 gennaio non ha ancora portato alla scoperta del “6”, con il Jackpot che raggiunge i 108,2 milioni di euro. La città è ora alla ricerca del fortunato vincitore, mentre continua l’attesa per l’estrazione di questa sera.

Filottrano (Ancona), 19 gennaio 2026 – Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto di sabato 17 gennaio, con il Jackpot che arriva a 108,2 milioni di euro in palio per il concorso di stasera. È festa però per un giocatore che ha centrato 1 punto 5 da 102mila e 722,65 euro, per l’esattezza. La giocata vincente è stata realizzata a Filottrano al bar La sosta. La combinazione vincente è stata: 3 – 7 – 41 – 56 – 65 – 83 – J 79– SS 82. “Siamo felicissimi per il vincitore, non ce l’aspettavamo – dice la titolare Elisabetta Carnevali -. Non si è ancora fatto avanti e non sappiamo se si tratta di una persona del posto o di passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Superenalotto: vince 100mila euro. A Filottrano è caccia al fortunato

Quanta fortuna in provincia di Ancona: un giocatore vince oltre 100mila euro al SuperenalottoUn fortunato giocatore della provincia di Ancona ha ottenuto una significativa vincita al Superenalotto, con oltre 102.

Leggi anche: Castelfranco, Gratta e vince 2 milioni: è caccia al fortunato vincitore

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Superenalotto: vince 100mila euro. A Filottrano è caccia al fortunato - La giocata è stata effettuata al bar La Sosta, la titolare Elisabetta Carnevali: “Non sappiamo se è del posto, non è ancora venuto da noi” ... ilrestodelcarlino.it