Sulla piattaforma del gruppo Warner Bros Discovery tante attese serie tv da A Knight of the Seven Kingdom a Industry aspettando Portobello

Warner Bros Discovery ha lanciato ufficialmente HBO Max in Italia, offrendo un’ampia selezione di serie TV, tra cui A Knight of the Seven Kingdoms e Industry. La piattaforma rappresenta un'importante novità nel panorama dello streaming, con contenuti di qualità e molte attese per le prossime uscite, come Portobello. Un’opportunità per gli appassionati di cinema e serialità di accedere a un catalogo diversificato e aggiornato.

(askanews) – HBO Max, il servizio streaming del Gruppo Warner Bros Discovery è sbarcato in Italia in grande stile. Per il lancio della piattaforma sono arrivati a Roma, infatti, i protagonisti de A Knight of the Seven Kingdoms, prequel della saga Il trono di spade, che sarà disponibile su HBO Max dal 19 gennaio. Su HBO Max in Italia si possono già vedere il film più premiato della stagione, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Superman, Sinners, la seconda stagione di The Pitt, che ha appena vinto il Golden Globe, e le quattro di Industry, la serie ambientata nel mondo dell’alta finanza, rappresentata nell’evento romano dagli autori Mickey Down e Konrad Kay e dalla protagonista Myha’la Herrold. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sulla piattaforma del gruppo Warner Bros Discovery tante attese serie tv, da A Knight of the Seven Kingdom a Industry, aspettando Portobello Leggi anche: Hbo Max in Italia, arriva la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery Leggi anche: Netflix acquista Warner Bros.: quali serie tv e film passeranno alla piattaforma? Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Piattaforma e App di Janus (Graded) per la gestione delle comunità energetiche - La start up innovativa napoletana fornisce gratuitamente una piattaforma tecnologica per monitorare le Cer rinnovabili solidali ... msn.com **Ciao a tutti gli amici del Gruppo ,** Sono entusiasta di presentarvi **DroneConnect Scuola**, il progetto su cui sto lavorando da tempo e che finalmente sta prendendo forma! **Cos'è DroneConnect Scuola** È una **piattaforma completa** pensata per acco facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.