Sulla nave per Corfù trova un borsello con 8 mila euro | Andonia e la scelta più semplice

Andonia Tufa, sessantanove anni, originaria di Valona e da oltre vent’anni residente ad Ariano Irpino, ha ritrovato un borsello contenente ottomila euro, documenti personali e un telefono durante la traversata notturna da Bari a Corfù. Lo ha consegnato tempestivamente alla polizia di bordo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Nella zona di San Leone, un furto si è verificato recentemente in un'abitazione di viale Dei Pini. I malviventi hanno forzato la persiana e la porta-finestra, entrando nell'appartamento e sottraendo un borsello contenente circa 3 mila euro. L'episodio evidenzia ancora una volta la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le proprie proprietà.

A Avellino, una badante ha restituito un borsello contenente circa 8.000 euro trovato a bordo di un traghetto per Corfù. I contanti appartenevano a un passeggero e sono stati rinvenuti dalla donna, residente a Ariano Irpino, che ha deciso di consegnarli alle autorità. La sua azione è stata apprezzata, e ha dichiarato che rifarebbe lo stesso in futuro.