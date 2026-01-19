Su dazi e Groenlandia maggioranza si compatta Salvini | D’accordo con Meloni su invio militari con la Nato
Dopo recenti tensioni, la maggioranza si unisce su questioni di politica commerciale e sicurezza. Meloni e Salvini concordano sulla necessità di una risposta europea unitaria ai controdazi di Trump, mentre si rafforza la collaborazione tra Italia e Nato per l'invio di militari in Groenlandia. La posizione condivisa riflette un impegno comune verso strategie coordinate, con attenzione alle dinamiche internazionali e alla tutela degli interessi nazionali.
Dopo le tensioni dei giorni scorsi la maggioranza si compatta: Meloni detta la linea sui controdazi a Trump e Salvini la segue: "Sicuramente Trump si comporta in maniera irrituale", ma "la risposta dell'Europa però deve essere univoca".
Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" | E Trump minaccia dazi per chi lo ostacola
Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato.
Meloni critica i dazi Usa: "Un errore". Telefonate con Trump e Nato sulla Groenlandia
Il governo italiano esprime preoccupazione per l'aumento dei dazi statunitensi rivolti ai Paesi che partecipano alla missione in Groenlandia.
Groenlandia, nuovi dazi Ue: export italiano -8% nel 2026 - L'Ue ha diversi strumenti per fermare l'azione del Presidente Usa, Trump.
Groenlandia, Meloni: «Non credo in un'azione militare degli Usa e non la...
Groenlandia, Dombrovskis (Ue): "Inaccettabile minacciare dazi", serve "una soluzione costruttiva". Trump alla Norvegia: "Senza Nobel non devo più pensare alla pace".
Groenlandia, Dombrovskis (Ue): "Inaccettabile minacciare dazi", serve "una soluzione costruttiva". Trump alla Norvegia: "Senza Nobel non devo più pensare alla pace". x.com
