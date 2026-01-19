Su dazi e Groenlandia maggioranza si compatta Salvini | D’accordo con Meloni su invio militari con la Nato

Dopo recenti tensioni, la maggioranza si unisce su questioni di politica commerciale e sicurezza. Meloni e Salvini concordano sulla necessità di una risposta europea unitaria ai controdazi di Trump, mentre si rafforza la collaborazione tra Italia e Nato per l'invio di militari in Groenlandia. La posizione condivisa riflette un impegno comune verso strategie coordinate, con attenzione alle dinamiche internazionali e alla tutela degli interessi nazionali.

Groenlandia, Meloni: «Non credo in un'azione militare degli Usa e non la...

Groenlandia, Dombrovskis (Ue): "Inaccettabile minacciare dazi", serve "una soluzione costruttiva". Trump alla Norvegia: "Senza Nobel non devo più pensare alla pace". - facebook.com facebook

Groenlandia, Dombrovskis (Ue): "Inaccettabile minacciare dazi", serve "una soluzione costruttiva". Trump alla Norvegia: "Senza Nobel non devo più pensare alla pace". x.com

