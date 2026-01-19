Su dazi e Groenlandia maggioranza si compatta Salvini | D'accordo con Meloni su invio militari con la Nato

Dopo recenti tensioni, la maggioranza politica si è ricompattata su questioni di politica estera, tra cui i dazi e la presenza militare in Groenlandia. Salvini ha confermato l’accordo con Meloni sull’invio di militari con la NATO, sottolineando l’importanza di una risposta europea unitaria di fronte alle azioni di Trump. La compattezza dimostra un impegno condiviso nel definire una linea comune su temi internazionali e di difesa.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

