Su dazi e Groenlandia maggioranza si compatta Salvini | D'accordo con Meloni su invio militari con la Nato
Dopo recenti tensioni, la maggioranza politica si è ricompattata su questioni di politica estera, tra cui i dazi e la presenza militare in Groenlandia. Salvini ha confermato l’accordo con Meloni sull’invio di militari con la NATO, sottolineando l’importanza di una risposta europea unitaria di fronte alle azioni di Trump. La compattezza dimostra un impegno condiviso nel definire una linea comune su temi internazionali e di difesa.
Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacolaDurante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato.
Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei
Groenlandia, Dombrovskis (Ue): "Inaccettabile minacciare dazi", serve "una soluzione costruttiva". Trump alla Norvegia: "Senza Nobel non devo più pensare alla pace". - facebook.com facebook
