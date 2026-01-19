Un incendio causato da una stufa a pellet è stato prontamente domato dai vigili del fuoco di Avellino nel comune di Volturara Irpina. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio, ha evitato conseguenze più gravi grazie alla tempestiva presenza delle squadre di salvataggio. L’incidente, avvenuto in un appartamento al primo piano di un condominio, ha coinvolto una coppia che, fortunatamente, è stata salvata senza ferite.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel comune di Volturara Irpina, in via Boccaccio, con una squadra del Distaccamento di Montella, a seguito di un incendio sviluppatosi da una stufa a pellet all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio di edilizia popolare. I residenti dell’abitazione interessata, una famiglia composta da due adulti e due bambini, sono riusciti a contenere le fiamme utilizzando estintori a polvere e provvedendo ad arieggiare i locali. Dopo l’estinzione dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e di controllo dei piani superiori, al fine di escludere la presenza di focolai residui o la propagazione di fumi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stufa a pellet prende fuoco: coppia salvata mentre dormiva

Leggi anche: Una stufa prende fuoco nell'abitazione, 83enne trasportato in ospedale

Leggi anche: Stufa prende fuoco. Paura per due anziani. L’uomo resta intossicato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Stufa a pellet, se fai l’errore di accenderla così smetti subito: consumi il doppio - A cosa devi prestare molta attenzione se hai la stufa a pellet in casa, potresti consumare inutilmente e senza motivo troppo. designmag.it