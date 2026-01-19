Studenti alla ribalta nazionale Dalla memoria a San Francesco | tutte le idee e i lavori premiati

Studenti italiani in evidenza a livello nazionale. Dalla memoria della Shoah a San Francesco, i lavori premiati testimoniano l’impegno delle giovani generazioni. A Forlì, la classe 2ªA della primaria ‘Dante Alighieri’ dell’Istituto comprensivo 4 ‘Annalena Tonelli’ si è distinta vincendo il concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, evidenziando il valore della scuola nel promuovere cultura e memoria storica.

È la scuola a riportare Forlì sotto i riflettori. A farlo è il successo ottenuto dagli studenti della classe 2ªA della primaria ‘Dante Alighieri’, parte dell’Istituto comprensivo 4 ‘Annalena Tonelli’, vincitori del concorso nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto premiato è un albo illustrato pop up, dal titolo ‘Camelia e la casa dei ricordi. La famiglia Matatia di Forlì’, un lavoro che mette al centro la figura di Camelia Matatia, giovane ebrea forlivese perseguitata dopo le leggi razziali. Il lavoro è stato sviluppato in classe e arricchito da visite guidate con figure esperte del territorio, come Gabriele Zelli e Simona Palo, oltre alle ricerche svolte presso l’Archivio di Stato dalla docente Sara Alessandro (anche referente del progetto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Orizzonti sicuri-In memoria di Lorenzo Miceli": ecco tutti gli studenti premiati

Si è conclusa la prima edizione del concorso “Orizzonti sicuri - In memoria di Lorenzo Miceli”, premiando gli studenti con il video “Vite spezzate”. Tra i vincitori figurano Maria Lupo, Azzurra Regina Puma e Chiara Maria Vetro, tutte del liceo “Martin Luther King” di Favara, che hanno ottenuto riconoscimenti per il loro lavoro dedicato alla memoria di Lorenzo Miceli.

La festa all’Agrario. Impegno e memoria studenti premiati: "Aiutate chi ha bisogno"

Un momento di festa e riconoscimento all’Istituto Agrario Tosi di Codogno, dove studenti meritevoli sono stati premiati per il loro impegno e risultati. La cerimonia ha celebrato la memoria e il merito, sottolineando l’importanza di aiutare chi ha bisogno. Un’occasione di crescita e condivisione, che rafforza il senso di comunità e di responsabilità tra i giovani.

