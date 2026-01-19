Dopo l’incidente a La Spezia in cui uno studente è stato ucciso con un coltello, si discute dell’uso dei metal detector nelle scuole. Roberta Bruzzone ritiene che strumenti come questi non siano sufficienti per risolvere i problemi di sicurezza, sottolineando la necessità di altre misure e interventi più efficaci per garantire un ambiente scolastico sicuro.

Dopo la morte di Abanoud Youssef, lo studente di 18 anni ucciso con una coltellata a scuola a La Spezia, si è tornati a parlare della possibilità di introdurre i metal detector negli istituti scolastici italiani. Una proposta avanzata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella scuole e sulla violenza minorile. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone però serve altro, “non ci salveremo coi metal detector”. Perché alla base di questo e altri episodi di violenza simili c’è “l’idea distorta del possesso”, che si può combattere solo con una “educazione emotiva reale”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studente ucciso in una scuola a La Spezia con un coltello, per Bruzzone "non ci salveremo coi metal detector"

Studente ucciso a La Spezia, metal detector a scuola con il Pacchetto Sicurezza: l'idea del ministro ValditaraDopo il tragico episodio di La Spezia, in cui uno studente ha perso la vita, il ministro Valditara propone l’installazione di metal detector nelle scuole.

Studente ucciso a La Spezia, i sindacati: “Metal detector a scuola? Fallimento educativo, si deve prevenire”Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, si discute l’installazione di metal detector nelle scuole.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Studente ucciso in classe a La Spezia, Atif resta in carcere - Il legale: «Ci sono i presupposti per una perizia psichiatrica». lettera43.it