Studente ucciso alla Spezia Valditara | non gettiamo croci addosso a nessuno

In seguito alla tragica morte di uno studente alla Spezia, il ministro Valditara ha sottolineato l’importanza di evitare giudizi affrettati e di mantenere un approccio equilibrato. Ha anche precisato di non sapere con certezza se l’aggressore fosse abituato a portare coltelli a scuola, invitando a riflettere con attenzione sui fatti e sulle responsabilità senza cadere in semplificazioni.

"Sono stato a La Spezia, sono stato a incontrare anche il dirigente scolastico, alcuni docenti oltre che il prefetto e le forze dell'ordine, e ho incontrato anche i familiari del ragazzo ucciso, proprio per testimoniare che lo Stato c'è. È stata disposta un'ispezione, valuteremo, però dobbiamo farlo in modo pacato. Non dobbiamo gettare la croce addosso a nessuno". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a margine di una visita all'istituto comprensivo Barozzi Beltrami di Rozzano, nel Milanese. "Non sappiamo ancora come si sono svolti i fatti e quali siano i pregressi, non sappiamo se effettivamente il ragazzo aggressore fosse abituato a portare coltelli a scuola, quindi l'ispezione chiarirà anche questo.

