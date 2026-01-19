Studente ucciso a La Spezia i sindacati | Metal detector a scuola? Fallimento educativo si deve prevenire

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, si discute l’installazione di metal detector nelle scuole. I sindacati considerano questa misura un fallimento educativo, sottolineando l’importanza di interventi preventivi e di una scuola più efficace. Vito Carlo Castellana, coordinatore della Gilda degli Insegnanti, evidenzia la necessità di riprendere un percorso scolastico orientato alla prevenzione e alla crescita reale degli studenti.

Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta a Fanpage.it la proposta del ministro Valdirata di installare metal detector nelle scuole dopo l'omicidio dello studente a La Spezia: "La verità è che bisogna prevenire queste situazioni, si deve riprendere a fare la scuola per davvero".🔗 Leggi su Fanpage.it

Studente ucciso a La Spezia, metal detector a scuola con il Pacchetto Sicurezza: l'idea del ministro Valditara

Dopo il tragico episodio di La Spezia, in cui uno studente ha perso la vita, il ministro Valditara propone l’installazione di metal detector nelle scuole. La decisione sarà comunque lasciata alla discrezione dei dirigenti scolastici, nell’ambito del Pacchetto Sicurezza. Questa misura mira a rafforzare la tutela degli ambienti scolastici, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto della libertà di apprendimento.

Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, il CNDDU ha scritto al Ministro Valditara chiedendo l’installazione di metal detector nelle scuole. L’obiettivo è prevenire l’ingresso di armi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza necessarie per affrontare episodi di violenza nelle istituzioni scolastiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Studente ucciso a La Spezia, tensioni fuori dalla scuola - Momenti di tensione fuori dall'Istituto Domenico Chiodo de La Spezia, dove è stato accoltellato a morte il 18enne Youssef Abanoud. tgcom24.mediaset.it