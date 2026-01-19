Un studente di Medicina italiano, attualmente in Iran, si trova in una situazione difficile a causa del rifiuto del visto di rientro. Il giovane, di 28 anni e iscritto al quarto anno all’Università di Torino, rischia di interrompere gli studi. La sua condizione si complica ulteriormente per motivi legati alla sua identità sessuale, che lo mettono in grave pericolo nel paese in cui si trova.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso di un universitario iraniano bloccato all’estero. Un studente iraniano di 28 anni, iscritto al quarto anno di Medicina all’Università di Torino, rischia di non poter completare il suo percorso accademico a causa del diniego del visto di rientro in Italia. La possibilità di tornare a studiare dipenderà ora da una decisione dei giudici amministrativi. Il rientro in patria e il problema del visto. Il giovane era rientrato in Iran nell’estate del 2024 e vi è rimasto per circa un anno e mezzo a causa di seri problemi di salute. Tuttavia, nel novembre scorso, l’ ambasciata italiana a Teheran gli ha negato il visto necessario per fare ritorno in Italia e riprendere gli studi universitari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Studente di Medicina a Torino fermo in Iran: «È omosessuale, la sua vita è in pericolo»

Leggi anche: Torino, si laurea in Medicina Mauro Glorioso, studente palermitano divenuto tetraplegico dopo lancio di bici da 20kg ai Murazzi: "Penso al futuro"

Trasporti d'urgenza da Lamezia a Roma e da Alghero a Torino: l'Aeronautica trasferisce due neonati in pericolo di vitaNel pomeriggio di oggi, l'Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d'urgenza con un Gulfstream G650, trasferendo due neonati in condizioni critiche da Lamezia a Roma e da Alghero a Torino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Semestre filtro a Medicina bocciato dal Consiglio degli studenti Uniud - Criticità sul semestre filtro di Medicina e chirurgia, aumento delle disuguaglianze tra studenti e difficoltà organizzative per gli atenei, ma anche carenze di personale tecnico- ansa.it