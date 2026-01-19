Stretta su armi da taglio e stranieri | il Governo studia il pacchetto sicurezza

Il Governo italiano sta valutando un nuovo pacchetto di misure sulla sicurezza, con particolare attenzione alle armi da taglio e ai rischi legati alla presenza di stranieri. Una riunione dedicata ha permesso di analizzare lo stato di avanzamento delle proposte, anche se potrebbe essere necessario del tempo prima che il testo sia pronto per essere presentato in Consiglio dei ministri.

AGI - Una riunione ad hoc per "fare il punto" sul nuovo "pacchetto sicurezza" che, però, potrebbe non essere pronto per la prossima riunione del Consiglio dei ministri. Da Seul, la premier Giorgia Meloni torna sulle nuove norme a cui sta lavorando il governo, dopo averle preannunciate in occasione della conferenza stampa di inizio anno. "Già prima di Natale avevo parlato con Piantedosi di un nuovo provvedimento", conferma la presidente del Consiglio, "in particolare per risolvere il problema delle 'baby gang'. Non so se sarà pronto per il prossimo Consiglio dei ministri, ma intendiamo lavorarci presto", assicura. 🔗 Leggi su Agi.it

Pacchetto sicurezza, nuova stretta del Governo contro armi da taglio, baby gang e immigrazione. Scudo legale per le forze dell'ordine

Il governo italiano si appresta a introdurre un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge. La riforma mira a rafforzare l’azione delle forze dell’ordine contro armi da taglio, baby gang e problematiche legate all’immigrazione. Si tratta di un intervento strategico volto a garantire un quadro normativo più efficace e coeso, in vista delle prossime settimane di discussione parlamentare.

Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo

Il governo sta lavorando a un nuovo pacchetto sicurezza che prevede misure come la tolleranza zero sui coltelli, l’introduzione di zone rosse, fondi aggiuntivi per la sorveglianza delle stazioni e procedure di espulsione più snelle. Queste iniziative mirano a rafforzare il controllo sul territorio e a migliorare la sicurezza pubblica, con un’attenzione particolare alla gestione delle emergenze e alla tutela dei cittadini.

