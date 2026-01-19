Il debutto di Finn Wolfhard al Saturday Night Live ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan di Stranger Things. Alcuni hanno criticato le battute a sfondo sessuale, ritenendole fuori luogo e inappropriate per il contesto dello show. La scelta di Wolfhard di partecipare alla trasmissione ha generato discussioni sulla coerenza tra il personaggio e il tono delle battute, evidenziando come alcune interpretazioni possano non incontrare il favore di tutto il pubblico.

Il debutto dell'interprete di Mike Wheeler al Saturday Night Live ha infastidito i fan per le battute a sfondo sessuale inutili e inadatte al target dello show. Il primo episodio del Saturday Night Live del 2026 ha visto il debutto come conduttore della star di Stranger Things Finn Wolfhard, che ha interpretato Mike Wheeler nella serie Netflix di successo. Accompagnato, a sorpesa dalle co-star Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin, Wolfhard ha dedicato numerosi sketch-parodia allo show che gli ha dato la fama, ma alcune battute inutili, volgari e infelici hanno suscitato lo sdegno dei fan. "Stranger Things è tornato con sequel, prequel, requel e spinoff", così una voce fuori campo ha introdotto falsi trailer di spinoff, tra cui una serie intitolata Strangerous Minds su Steve Harrington che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things, l'ira dei fan per la parodia di Finn Wolfhard al SNL: "Inutile e volgare"

