Stranger Things Amybeth McNulty | Rappresentare la comunità LGBTQ+ per me è la cosa più importante

Amybeth McNulty, che interpreta Vickie nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, ha condiviso l'importanza di rappresentare la comunità LGBTQ+. L'attrice ha sottolineato come questa tematica sia fondamentale per lei, evidenziando il valore della diversità e dell’inclusione nel mondo dello spettacolo. La sua testimonianza mette in luce l’impegno dell’industria televisiva nel promuovere una maggiore rappresentanza e sensibilità.

L'attrice, che interpreta Vickie nella quinta e ultima stagione della serie dei fratelli Duffer, si è soffermata sulla sua esperienza nello show. Amybeth McNulty, star irlandese di Stranger Things, la serie dei fratelli Duffer in cui ha interpretato l'infermiera Vickie, ha raccontato l'incredibile esperienza vissuta nell'universo di Hawkins nel corso delle riprese. L'attrice è entrata a far parte della serie nella quarta stagione, nel ruolo della ragazza, dapprima studentessa e poi infermiera, che si scoprirà essere la fidanzata di Robin Buckley (Maya Hawke). In una recente intervista, McNulty ha spiegato che essere fan di Stranger Things l'ha aiutata nel processo di selezione.

“One Last Adventure”, il documentario diretto da Martina Radwan, ci porta dietro le quinte dell'ultima stagione di "Stranger Things". Ce ne parla @jan_novantuno su #SkyInsider x.com

