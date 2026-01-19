Strage sulla provinciale morti fratello e sorella | 3 feriti gravissimi

Nella notte, un incidente sulla provinciale ha causato la morte di un fratello e di una sorella, lasciando tre persone in condizioni gravissime. L’incidente, avvenuto al ritorno da una serata tra amici, ha sconvolto la comunità. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dello schianto, che ha avuto conseguenze drammatiche per le famiglie coinvolte.

La notte appena trascorsa si è trasformata in tragedia all’alba, quando un rientro dopo il sabato sera con gli amici si è concluso in uno schianto violentissimo. Un gruppo di giovanissimi, tutti tra i 25 e i 27 anni, viaggiava a bordo di un Suv di grossa cilindrata quando qualcosa è andato storto, in pochi istanti, lungo un tratto di strada che al mattino si stava lentamente risvegliando. >> Federica Torzullo, trovato cadavere: tutte le prove contro il marito L’impatto, avvenuto poco prima delle otto, è stato devastante. I soccorritori hanno trovato una scena drammatica, con più persone incastrate tra le lamiere e condizioni apparse subito gravissime.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altamura sotto choc: fratello e sorella inseparabili muoiono nello schianto sulla provinciale 41

La tragedia sulla provinciale 41 di Altamura ha coinvolto Antonio e Cecilia Bigi, fratelli e inseparabili. La loro vita si è interrotta in un incidente che ha scosso la comunità locale. Un evento che ricorda quanto fragile possa essere la vita e quanto siano importanti i legami familiari. La notizia si diffonde, lasciando un vuoto in chi li conosceva e rispettava.

Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in coma

Nella tragedia avvenuta ieri all’alba tra Altamura e Laterza, sono deceduti due giovani, un uomo di 25 anni e una donna di 24. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche e in coma. L’incidente ha causato un grave lutto familiare e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

