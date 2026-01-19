Strada sta cedendo condizioni pessime la denuncia dal centro di Salerno

Da salernotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada nel centro di Salerno, in Via Porta di Mare, presenta condizioni di deterioramento significative. La segnalazione, inviata da un residente, evidenzia un cedimento della carreggiata e uno stato complessivo di degrado. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire sicurezza e fruibilità dell’area.

Strada in pessime condizioni in Via Porta di Mare, a Salerno, in pieno centro. La segnalazione arriva da un nostro lettore. “La strada sta iniziando a cedere. Sempre con auto parcheggiate che ostacolano la presa visione del pericolo. Oltre ai sempre più diffusi ingressi in Ztl con mascherine sia.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Marciapiede in pessime condizioni al Parco Arbostella, la denuncia

FOTO/ Terminal via Mustilli, bagni in pessime condizioni igieniche: la denuncia di FederconsumatoriFederconsumatori di Benevento segnala lo stato igienico insodserviente dei bagni mobili presso il terminal via Mustilli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

strada sta cedendo condizioni"Strada sta cedendo, condizioni pessime", la denuncia dal centro di Salerno - Strada in pessime condizioni in Via Porta di Mare, a Salerno, in pieno centro. salernotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.