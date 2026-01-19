Strada sta cedendo condizioni pessime la denuncia dal centro di Salerno
Una strada nel centro di Salerno, in Via Porta di Mare, presenta condizioni di deterioramento significative. La segnalazione, inviata da un residente, evidenzia un cedimento della carreggiata e uno stato complessivo di degrado. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire sicurezza e fruibilità dell’area.
Strada in pessime condizioni in Via Porta di Mare, a Salerno, in pieno centro. La segnalazione arriva da un nostro lettore. “La strada sta iniziando a cedere. Sempre con auto parcheggiate che ostacolano la presa visione del pericolo. Oltre ai sempre più diffusi ingressi in Ztl con mascherine sia.🔗 Leggi su Salernotoday.it
