Storie di Serie A: il format di Radio TV Serie A con RDS racconta le storie di grandi personaggi che hanno lasciato un segno. Guarda questo video su Youtube L'articolo Storie di Serie A con Serginho Radio TV Serie A con RDS proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Classifica Audiradio 3° trimestre, Rtl 102.5 prima nelle 24h con 6,9mln ascoltatori; seguono Radio Italia (6,3mln ascoltatori) e Rds (6mln)

Leggi anche: Le radiocronache delle gare di Coppa Italia in diretta e in esclusiva su Radio Tv Serie A

