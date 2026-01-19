Stefano De Martino perde il padre Enrico aveva 61 anni | Mi dimostrava amore con i gesti non a parole
Il 19 gennaio 2026, Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, scomparso all’età di 61 anni. La famiglia De Martino si trova ad affrontare un momento di dolore, ricordando un uomo che dimostrava affetto attraverso i gesti più che con le parole. La notizia genererà sicuramente riflessione sulla forza dei legami familiari e sull’importanza dei gesti di affetto nella vita quotidiana.
Una mattina difficile quella del 19 gennaio 2026 per Stefano De Martino, che ha dovuto dire addio al padre Enrico, scomparso a 61 anni. L’uomo soffriva da tempo di problemi di salute che nelle ultime settimane si erano aggravati fino alla morte. La notizia si è diffusa rapidamente da Torre Annunziata, dove la famiglia De Martino è originaria e dove Enrico era una figura conosciuta e apprezzata. Oltre a Stefano, lascia la moglie Mariarosaria e gli altri due figli: Adelaide, che lavora come assistente del fratello, e Davide. Ci sono anche due nipoti: Santiago, il figlio di Stefano, e Mattia, nato due anni fa da Adelaide. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino, aveva 61 anni
Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio. La notizia è stata condivisa con tristezza, lasciando un vuoto nella famiglia e tra i suoi conoscenti.
Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico: aveva 61 anni
Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Stefano De Martino per la perdita del padre, Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e fan, ricordando la figura di un uomo che ha avuto un ruolo importante nella vita del ballerino e conduttore.
Enrico De Martino, chi era il papà di Stefano morto a 61 anni: ex ballerino professionista, la malattia e il peggioramento - Lutto per Stefano De Martino, il popolare presentatore di «Affari tuoi» su Rai 1. msn.com
Lutto per Stefano De Martino: il padre Enrico si è spento questa mattina all'età di 61 anni. La notizia è stata data da Fanpage, secondo cui l'uomo si trovava in condizioni di salute precarie da diverso tempo. : @_ilmondodistefanodemartino_ via Instagram x.com
Uno scatto del passato, un legame mai spento e un gesto che sorprende i fan. Stefano De Martino condivide una foto insieme a Emma Marrone: la risposta della cantante arriva subito. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.