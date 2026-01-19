Il 19 gennaio 2026, Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, scomparso all’età di 61 anni. La famiglia De Martino si trova ad affrontare un momento di dolore, ricordando un uomo che dimostrava affetto attraverso i gesti più che con le parole. La notizia genererà sicuramente riflessione sulla forza dei legami familiari e sull’importanza dei gesti di affetto nella vita quotidiana.

Una mattina difficile quella del 19 gennaio 2026 per Stefano De Martino, che ha dovuto dire addio al padre Enrico, scomparso a 61 anni. L’uomo soffriva da tempo di problemi di salute che nelle ultime settimane si erano aggravati fino alla morte. La notizia si è diffusa rapidamente da Torre Annunziata, dove la famiglia De Martino è originaria e dove Enrico era una figura conosciuta e apprezzata. Oltre a Stefano, lascia la moglie Mariarosaria e gli altri due figli: Adelaide, che lavora come assistente del fratello, e Davide. Ci sono anche due nipoti: Santiago, il figlio di Stefano, e Mattia, nato due anni fa da Adelaide. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Stefano De Martino perde il padre Enrico, aveva 61 anni: “Mi dimostrava amore con i gesti, non a parole”

Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino, aveva 61 anni

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio. La notizia è stata condivisa con tristezza, lasciando un vuoto nella famiglia e tra i suoi conoscenti.

Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico: aveva 61 anni

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Stefano De Martino per la perdita del padre, Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e fan, ricordando la figura di un uomo che ha avuto un ruolo importante nella vita del ballerino e conduttore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Enrico De Martino, chi era il papà di Stefano morto a 61 anni: ex ballerino professionista, la malattia e il peggioramento - Lutto per Stefano De Martino, il popolare presentatore di «Affari tuoi» su Rai 1. msn.com