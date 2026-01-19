Stefano De Martino le vecchie ostilità col padre Ma poi la storia del loro rapporto

Stefano De Martino ha affrontato recentemente un momento difficile con il padre, Enrico, scomparso all’età di 61 anni. La perdita rappresenta un lutto importante nella sua vita, segnando un momento di riflessione sul rapporto con il genitore. In questo articolo, si ripercorre la storia del loro rapporto, tra ostilità passate e momenti di vicinanza.

Un lutto profondo quello che ha colpito Stefano De Martino: suo papà Enrico si è spento questa mattina, lunedì 19 gennaio, all'età di 61 anni. Il rapporto tra i due era diventato forte e solido col tempo, soprattutto dopo la nascita del figlio di Stefano, Santiago. I due, uniti dalla grande passione per la danza, in passato avevano avuto qualche ostilità legata proprio al mondo del ballo. Enrico De Martino, ex ballerino professionista, aveva cercato di far desistere il figlio molte volte quando era ancora un ragazzo. Lo stesso conduttore ne ha parlato qualche tempo fa a Cinque minuti, nello studio di Bruno Vespa, su Rai 1: "Non voleva farmi ballare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

