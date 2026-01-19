Stefano De Martino le lacrime e le parole in tv per il papà che ora non c’è più

Il 19 gennaio, Stefano De Martino ha condiviso pubblicamente il dolore per la perdita di suo padre, Enrico. In un momento di grande tristezza, il conduttore di Affari Tuoi ha espresso le sue emozioni in tv, ricordando l’importanza della figura paterna nella sua vita. La sua testimonianza mette in luce il valore della famiglia e il percorso di elaborazione di un lutto personale.

Un lutto profondo ha colpito Stefano De Martino. Oggi, lunedì 19 gennaio, il conduttore di Affari Tuoi deve dire addio a papà Enrico, una figura centrale nella sua vita privata e professionale. Un legame raccontato più volte negli anni, fatto di presenza costante, sostegno silenzioso e di una passione condivisa che ha segnato il destino di entrambi, quella per la danza e per il mondo dello spettacolo. Enrico De Martino, infatti, da giovane aveva sognato di diventare ballerino. Un sogno rimasto incompiuto, ma che ha trovato una forma di realizzazione nel percorso del figlio, seguito passo dopo passo soprattutto nei momenti più difficili, quando la carriera muoveva i primi passi e la strada sembrava tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026, Stefano De Martino ha condiviso un momento molto intenso con Chiara e Francesco, parlando di “Il loro papà…”. La puntata si è conclusa con uno dei classici “regali” del programma, offrendo un momento di grande emozione e riflessione, tipico dello show di Maria De Filippi.

