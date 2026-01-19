stefano de martino chi era il padre enrico

Stefano De Martino ha recentemente perso suo padre, Enrico, scomparso a 61 anni. La notizia, riportata da Fanpage, segna un momento di dolore e riflessione per il noto ballerino e personaggio pubblico. Enrico De Martino era una figura importante nella vita di Stefano, il quale ha espresso il suo cordoglio attraverso i social, ricordando con affetto il padre scomparso.

Grave lutto per Stefano De Martino, che ha detto addio prematuramente a suo padre Enrico. L’uomo è deceduto a soli 61 anni, come riportato da Fanpage. Da tempo era in condizioni di salute precarie e quanto accaduto lascia un comprensibile vuoto nel cuore del celebre conduttore. Il loro era un rapporto molto intenso, come spesso raccontato, rafforzato dalla condivisa passione per la danza. Ma chi era Enrico De Martino? Decisamente, non soltanto “il padre di”. Enrico De Martino, chi era. Nato a Napoli nel 1964, Enrico De Martino ha coltivato a lungo il sogno di fare della danza tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il decesso di Enrico, padre di Stefano De Martino, rappresenta una perdita significativa per la famiglia. Uomo di origini semplici, ha dedicato la sua vita al lavoro e al sostegno dei propri cari.

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all'età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio.

