Startlist gigante Kronplatz 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

La startlist completa dell'evento gigante di Kronplatz 2026 è disponibile, con orari, dettagli su TV e streaming, e i pettorali delle atlete italiane. Questo appuntamento rappresenta un momento importante nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire da vicino le performance delle sciatrice italiane in una gara di grande rilievo.

Non sarà certamente una giornata uguale alle altre. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per viver e il tradizionale appuntamento con lo slalom gigante di Kronplatz. La prima manche prenderà il via alle ore 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30. Il settimo appuntamento stagionale tra i pali larghi segna l'atteso ritorno in gara di Federica Brignone dopo il grave infortunio subito nello scorso mese di aprile. La fuoriclasse valdostana ha ufficializzato la sua decisione e spiegato i motivi della scelta in una conferenza stampa tenutasi ieri. Per quanto concerne il duello per la classifica di specialità l'austriaca Julia Scheib può sfruttare l'occasione per dilatare ulteriormente il proprio margine sulle dirette rivali.

Gigante di Kronplatz: Brignone convocata, decisione dopo la sciata di prova La notizia è tutta qui: Federica Brignone è stata convocata per il gigante di Kronplatz e si riserva di decidere se prendere il via dopo la sciata in pista.. La gara è in programma martedì - facebook.com facebook

