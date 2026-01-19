Stadio stregato Comunale tabù per il Camaiore
L’incontro tra Camaiore e Foligno, valido per il campionato, si è concluso con una vittoria ospite per 3-2. La partita si è svolta allo stadio locale, un vero e proprio tabù per la squadra di casa, che non riesce a capitalizzare il proprio vantaggio sul campo. La sfida ha visto alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo e un andamento equilibrato, ma alla fine il risultato premia gli ospiti.
camaiore 2 foligno 3 CAMAIORE (3-4-1-2): Pierallini; Ficini, Diana, Accorsini; Tavernini (30’ st Bartelloni), Grilli (15’ st Bongiorni), Remedi (30’ st Luciani), Raineri (28’ st Belli, 44’ st Tabarrani); Bigica; Nieri, Magazzù. All. Turi. FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro (35’ st Cichy), Sbraga, Grea, Falasca; Settimi (18’ st Ferrara), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (41’ st Marchetti), Manfredi (47’ st Della Spoletina), Pupo Posada (21’ st Sylla). All. Manni. Arbitro: Atanasov di Verona. Reti: 19’ pt Khribech (F), 28’ Magazzù (C), 43’ Sbraga (F); 17’ st Khribech (F), 38’ Magazzù (C). Note: espulso Accorsini (C) al 53’ st per doppio giallo; ammoniti Grea (F), Remedi (C), Tavernini (C), Raineri (C), Khribech (F), Rossi (F), Bartelloni (C) e Sylla (F); angoli 1-6; recupero 1’ pt e 8’ st (6’+2’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
