Stadio stregato Comunale tabù per il Camaiore

L’incontro tra Camaiore e Foligno, valido per il campionato, si è concluso con una vittoria ospite per 3-2. La partita si è svolta allo stadio locale, un vero e proprio tabù per la squadra di casa, che non riesce a capitalizzare il proprio vantaggio sul campo. La sfida ha visto alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo e un andamento equilibrato, ma alla fine il risultato premia gli ospiti.

