SSN Corte dei Conti | spesa stabile sul PIL ma persistono divari

La Corte dei Conti ha evidenziato nella relazione al Parlamento che la spesa sanitaria pubblica, pari a circa 138 miliardi di euro, si mantiene stabile rispetto al PIL. Tuttavia, persistono criticità gestionali, disuguaglianze tra Nord e Sud e ritardi negli investimenti previsti dal PNRR. Questi aspetti richiedono un’attenta analisi per migliorare l’efficienza e l’equità del sistema sanitario italiano.

Relazione al Parlamento: 138 miliardi di spesa sanitaria pubblica, criticità gestionali, diseguaglianze Nord-Sud e ritardi negli investimenti PNRR. Il Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia mostra segnali di consolidamento, ma resta segnato da forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali. Lo evidenzia la Corte dei Conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali, approvata con Delibera n. 21SEZAUTFRG2025. La spesa sanitaria pubblica è passata da 131,3 a 138,3 miliardi nel triennio 2022-2024, con un incremento del 4,9% rispetto al 2023 e del 5,4% sul 2022, mantenendo un'incidenza stabile sul PIL (6,3-6,4%), contro una media europea del 6,9%.

Paradosso intramoenia, liste d'attesa sgonfiate: la Corte dei Conti smaschera il "grande bluff" della sanità a Palermo Vi sveliamo il dossier dei magistrati contabili https://cityne.ws/DOSSIER_SANITA_CORTE_DEI_CONTI - facebook.com facebook

#CorteConti: banda ultralarga in avanzamento ma divari regionali @CorteContiPress x.com

