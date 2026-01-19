Spunta l' antennone ma i residenti non ne sanno nulla e scoppia la polemica

Un’ordinanza del Comune ha annunciato temporanee chiusure stradali per l’installazione di un grande ripetitore. Tuttavia, i residenti non erano a conoscenza di questa operazione, scoprendola solo casualmente. La comunicazione, pubblicata online, ha generato una certa sorpresa tra chi vive nella zona, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle informazioni riguardanti interventi di questa portata.

La scoperta arriva per caso: per quell’ordinanza pubblicata sul sito del Comune. Strada chiusa dalle 8 alle 17 per permettere l’installazione del grande ripetitore. Ma i cittadini non ne sapevano nulla. Dove è stata posizionataSuccede a Monza dove nella giornata di sabato 17 gennaio l’azienda.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

