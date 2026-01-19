Sprint per il nuovo Franchi Il club punta al project L’idea mega-concessione | Interlocuzioni continue

Il progetto di rinnovo dello stadio Franchi prosegue con l’obiettivo di avvicinare le tempistiche e rafforzare le relazioni istituzionali. La sindaca Sara Funaro e Catherine Commisso, vedova di Rocco Commisso, potrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare le interlocuzioni e l’avanzamento delle trattative, contribuendo a definire il futuro della Fiorentina e del nuovo impianto. Un percorso che richiede dialogo costante e collaborazione tra le parti coinvolte.

Un ruolo chiave, nell'accelerazione dei tempi, potrebbe giocarlo il feeling tra la sindaca Sara Funaro e la vedova di Rocco Commisso, Catherine destinata ora ad avere un ruolo chiave nelle sfide future della Fiorentina. Non è infatti una novità che tra la prima cittadina e la signora Commisso i rapporti siano fin da subito stati buoni e improntanti sul dialogo costruttivo, contribuendo anche a creare un clima di distensione dopo i nervi tesi delle interlocuzioni con il precedente governo cittadino. Così come non è una novità che da tempo, con il placet del compianto patron viola, Palazzo Vecchio e club gigliato stiano seriamente dialogando sulla possibilità della società di entrare come attore principale nella (complessa) partita del restyling del Franchi il cui completamento, ad oggi, resta fissato al 2029 ma con non poche incognite (e tempi slittati) ancora legate alle coperture economiche.

