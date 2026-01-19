Springsteen contro Trump | ICE usa tattiche da Gestapo il brano dedicato a Renee Good

Il 17 gennaio 2026, durante il Light of Day Winterfest al Count Basie Theater di Red Bank, Bruce Springsteen ha presentato un nuovo brano dedicato a Renee Good, affrontando temi sociali e politici. Nel testo, Springsteen critica le pratiche dell’ICE, descrivendole come tattiche simili a quelle della Gestapo. Questa esibizione segna un momento di riflessione sulla situazione attuale e sulle tensioni che attraversano gli Stati Uniti.

Bruce Springsteen è tornato a sorpresa sul palco del Light of Day Winterfest il 17 gennaio 2026, al Count Basie Theater di Red Bank, nel New Jersey. L’apparizione non annunciata della leggenda del rock ha trasformato l’evento benefico in un momento di forte denuncia politica contro l’ amministrazione Trump e le operazioni dell’ICE a Minneapolis. Il concerto annuale, giunto alla sua 26esima edizione, raccoglie fondi per la ricerca sul Parkinson e altre malattie neuro-degenerative. Springsteen ha partecipato alla prima edizione nel 2000 ed è diventato uno dei maggiori sostenitori dell’organizzazione, anche se negli ultimi dieci anni la sua presenza si è fatta più rara, limitandosi principalmente agli anniversari speciali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

"Tattiche da Gestapo": Bruce Springsteen durissimo sugli interventi della polizia federale a Minneapolis

Bruce Springsteen ha espresso forte disappunto riguardo agli interventi della polizia federale a Minneapolis, commentando l’uccisione di Renee Good da parte della polizia anti-immigrazione. Il cantante ha condannato l’uso della forza e criticato le azioni che hanno portato a una tragedia, sottolineando l’importanza di rispetto e responsabilità nel servizio pubblico. La sua presa di posizione evidenzia il divario tra diritti civili e pratiche di polizia in un momento di crescente tensione sociale.

