Sposati dal 2015 al 2019 l' influencer e il cantante hanno avuto un rapporto difficile

Clizia Incorvaia, influencer e cantante, è conosciuta per il suo sorriso sincero e la sua spontaneità. Dal 2015 al 2019 ha attraversato un periodo complesso legato a un rapporto difficile con il suo ex partner. Nonostante le sfide, ha mantenuto un’immagine positiva davanti ai follower, dimostrando forza e resilienza nel percorso personale e professionale.

I suoi follower son abituati a vederla spensierata e sempre sorridente, ma Clizia Incorvaia ha vissuto anche momenti difficili. I suoi occhi si velano di tristezza mentre racconta a Verissimo le fasi più dure del matrimonio con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, suo marito dal 2015 al 2019. Clizia Incorvaia: «L'amore tossico con Francesco Sarcina». « È stato un amore tossico, pensavo di dovermi accontentare ma poi ho capito che non era giusto e ho preso le distanze» ha detto l'influencer di Sarcina.

