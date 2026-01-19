Sport in tv oggi lunedì 19 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì 19 gennaio, la giornata sportiva in TV presenta pochi eventi, ma di rilievo per gli appassionati italiani. In questa giornata si concentrano alcune competizioni e partite, offrendo la possibilità di seguire gli incontri più importanti degli sport in programma. Di seguito, gli orari e il programma completo degli eventi di oggi, con indicazioni su come vederli anche in streaming, per una consultazione semplice e dettagliata.

Quest’oggi, lunedì 19 gennaio, la nuova settimana si apre con una giornata di sport non particolarmente ricca di eventi ma comunque importante per i colori azzurri. A Melbourne proseguono gli Australian Open di tennis con altri incontri di primo turno che vedono coinvolti tre giocatori italiani, in attesa del debutto delle stelle Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Matteo Arnaldi va a caccia dell’impresa con il russo Andrey Rublev, ma sperano di sovvertire il pronostico della vigilia anche Mattia Bellucci contro il norvegese Casper Ruud ed il qualificato Francesco Maestrelli con il francese Terence Atmane. 🔗 Leggi su Oasport.it

