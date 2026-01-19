Speranze finite Harry a Londra e re Carlo… L’indiscrezione sulla Famiglia reale

Il 19 gennaio a Londra si apre un processo che coinvolge la famiglia reale britannica, attirando l’attenzione su uno dei rapporti più complessi con la stampa. La vicenda, che vede protagonisti Harry e il re Carlo, rischia di svelare dettagli inediti e di riaccendere il dibattito pubblico sulla trasparenza e i rapporti tra monarchia e media. Un evento che potrebbe avere ripercussioni durature sulla percezione della royal family.

Si apre oggi, 19 gennaio, a Londra un processo destinato a far discutere a lungo, riportando sotto i riflettori uno dei rapporti più conflittuali tra la famiglia reale britannica e la stampa. Nell'aula 76 dell'Alta Corte prende infatti il via la causa che vede il principe Harry opposto all'editore del Daily Mail, una battaglia legale che il secondogenito di re Carlo ha scelto di affrontare tornando simbolicamente "a casa". Il procedimento non riguarda solo Harry, ma coinvolge un gruppo di personaggi noti che siedono idealmente dalla stessa parte della barricata. Tra i ricorrenti figurano Elton John con il marito David Furnish, Liz Hurley, Sadie Frost, Doreen Lawrence, la baronessa laburista il cui figlio Stephen fu assassinato in un attacco razzista, e l'ex politico Simon Hughes, in passato candidato alla guida dei Liberal Democratici.

