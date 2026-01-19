Specializzazione consulenza e sostenibilità per rinnovare il settore ICT

Nicola Angelini rappresenta un esempio di impegno e competenza nel settore ICT. Con una forte attenzione alla specializzazione, alla consulenza e alla sostenibilità, ha creato un’azienda che si distingue per professionalità e innovazione. La sua attività contribuisce a promuovere pratiche più responsabili e efficienti nel campo della cultura digitale, offrendo soluzioni affidabili e aggiornate alle esigenze delle imprese e delle istituzioni italiane.

NICOLA ANGELINI è uno di quei giovani talenti che ha trasformato il sogno di mettersi in proprio in realtà, dando voce e gambe ad un'azienda dinamica e competitiva, che si è affermata in uno dei settori più avanzati dell'economia del Paese: la cultura digitale. "Angelini & Co." srl ha sede in via del Lavoro 5 a Bastia Umbra (Perugia). "Operiamo principalmente nel settore dell'information and communication technology e in generale ci occupiamo delle soluzioni per l'ufficio, supportando le imprese nel processo di trasformazione digitale, aiutandole a migliorare efficienza, produttività e competitività attraverso l'uso strategico della tecnologia", racconta Angelini.

