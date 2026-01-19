Sparito il canale YouTube di Andrea Galeazzi | Rubate tutte le password trasmettono live sui Bitcoin

Il canale YouTube di Andrea Galeazzi, noto youtuber italiano di 53 anni specializzato in recensioni tecnologiche e audio, è scomparso improvvisamente. Secondo alcune fonti, il canale sarebbe stato compromesso, con il trasferimento di contenuti live e la sottrazione di password. Questa vicenda sottolinea l’importanza di proteggere adeguatamente gli account online e di monitorare eventuali attività sospette.

